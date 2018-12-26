Увага водіям! На території України спостерігається погіршення погодних умов!

У зв’язку з погіршенням погодних умов на території України, поліцейські закликають водіїв дотримуватись Правил дорожнього руху та утриматись від поїздок на великі відстані.
Останніми днями у деяких областях України спостерігалось ускладнення погодних умов, ожеледиця, сильний снігопад та хуртовини. На окремих автошляхах ускладнено рух транспортних засобів.
Станом 26 грудня значні опади у вигляді снігу та сильного вітру спостерігаються в Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській областях.
Проїзд по автошляхах Запорізької області забезпечено. Проте працівники ГУНП в Запорізькій області, Управління патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Служба автомобільних доріг у Запорізькій області готові до ускладнення погодних умов та надання, в разі необхідності, допомоги водіям.
Поліцейські закликають бути обережними та неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. В разі погіршення погодних умов, звертаємось із проханням утримуватись від поїздок на великі відстані. У разі якщо ви вже вирушили в дорогу – будьте обачними та заздалегідь обирайте маршрут, враховуючи погодні умови та дорожню обстановку на дорогах країни.
Також рекомендуємо водіям укомплектувати транспортний засіб лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, ковдру для можливості зігрітися у разі виникнення надзвичайної ситуації.
Шановні водії, будьте уважними та обережними на дорогах, не ризикуйте власним життям, особливо під час несприятливих погодних умов!
У разі виникнення небезпеки під час дорожнього руху, одразу звертайтеся за допомогою на спецлінію «102» або «101».
Відділ комунікації поліції Запорізької області