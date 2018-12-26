З початку року майже дев’ять тисяч запоріжців отримали офіційне працевлаштування та зарплату

На Запоріжжі протягом одинадцяти місяців було залучено до реєстрації 8700 неоформлених працівників. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько. Він зазначив, що у результаті роз’яснювальних та профілактичних заходів фіскальної служби більшість працедавців добровільно оформили своїх співробітників та легалізували майже 32,4 мільйона гривень виплачених їм доходів. Бюджети та соцфонди отримали 13,4 мільйона гривень, у тому числі, 7,2 мільйона єдиного соціального внеску, 5,8 мільйона податку на доходи фізичних осіб та близько півмільйона гривень військового збору.
Ефективним механізмом у легалізації найманої праці залишається проведення робочих груп, створених органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та фіскальною службою регіону. Крім того, з 5 жовтня проводяться комплексні заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів населення, в яких беруть участь фахівці ДФС області, Пенсійного фонду, управління Держпраці. В ході спільної роботи інспектори виявляють працедавців, у яких наявні ризики використання неоформлених працівників та в результаті перевірок встановлюють порушення трудового законодавства. Лише за останні два місяці проведено 40 заходів контролю.
Головне управління ДФС у Запорізькій області