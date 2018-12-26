Запорізькі оперативники затримали підозрюваного у крадіжці металу

Працівники кримінальної поліції затримали зловмисника, який скоїв крадіжку з території домоволодіння у Комунарському районі Запоріжжя. Викрадені металеві вироби вилучені. Відкрито кримінальне провадження.
24 грудня до Комунарського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на територію домоволодіння по вулиці Авіаційній в місті Запоріжжя проник невідомий.
За вказаною адресою негайно прибули працівники кримінальної поліції, які завдяки оперативно-розшуковим заходам затримали зловмисника.
Встановлено, що останній проник на територію домоволодіння та скоїв крадіжку металевих виробів. Підозрюваним виявився раніше засуджений чоловік 1990 року народження.
На даний час викрадене майно вилучене. Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває досудове розслідування.
Усього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 981 крадіжку, поєднану із проникненням у приміщення.
Нагадаємо, що на Запоріжжі поліцейські вилучили наркотики вартістю близько 85 тисяч гривень.
Відділ комунікації поліції Запорізької області