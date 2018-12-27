Ліки для фронту

зібрали студенти і викладачі факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Доправити свій цінний вантаж нашим захисникам на передову вони довірили газеті «Запорізька правда».
Олександра Воронцова
На конкурс журналістських матеріалів «Поспішай творити добро»
Дружба столичних науковців і творчого колективу нашої газети розпочалася на підґрунті патріотичного піднесення з початком війни за незалежність України. За ці довгі роки у столичному виші було проведено чимало благодійних акцій на підтримку воїнів-захисників Батьківщини. Ініціатори акцій зосередилися на зборі медикаментів першої необхідності для хлопців, а також дитячих малюнків, натхненних листів, оберегів, тощо.
Чергову партію ліків для наших захисників на зустрічі, що відбулася на факультеті, головній редакторці газети Наталії Зворигіній вручили декан факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України, академік Микола Цвіліховський; директор НДІ здоров’я тварин факультету ветеринарної медицини, професор Дмитро Засєкін; голова Ради молодих вчених НДІ здоров’я тварин, кандидат ветеринарних наук, асистент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад В.Г. Касяненка, Наталія Друзь; секретар Ради молодих вчених НДІ здоров’я тварин, кандидат ветеринарних наук, Валерія Юстинюк; заступник голови РМВ з наукової роботи, кандидат ветеринарних наук, асистент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології, Роман Димко; відповідальний за репрезентацію наукових здобутків молоді РМВ, кандидат ветеринарних наук, асистент кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І. О. Поваженка, Вадим Климчук.
Наталя Зворигіна показала учасникам зустрічі слайд-фільм про діяльність запорізьких волонтерів – зокрема, виїзди до воїнів-захисників на передову. Було там і чимало сюжетів про передачу ліків. Військові медики щоразу з вдячністю приймали такі дорогоцінні передачі.
От і нині у переліку безцінного вантажу: знеболюючі, жарознижуючі, протизапальні препарати, антибіотики, вітамінні комплекси, препарати проти розладів кишково-шлункового тракту, різноманітні гелі, мазі та розтирки проти болю у суглобах, тощо.
Перелік медичних препаратів нами вже добре опрацьований, – відмітив Дмитро Адамович Засєкін. – Ми купуємо для наших хлопців саме ті медикаменти, які найчастіше їм потрібні.
Як підтвердила Наталя Зворигіна, сьогодні наші військові підрозділи дійсно краще забезпечені, в тому числі, і медикаментами. Разом з тим, часто густо на фронті виникають ситуації, коли є потреба швидко збити температуру, або втамувати біль, а у медика підрозділу таких препаратів тимчасово немає в наявності. – скінчились на поточний момент. І в найближчу аптеку за ними не побіжиш, бо вона за десятки кілометрів. Тож волонтерські передачі з медикаментами для військових як знахідка.
Ми активно розвиваємо шляхетну ініціативу нашої молоді на підтримку наших захисників, – відмітив декан факультету Микола Іванович Цвіліховський. – Певен, що наш приклад наслідують й інші факультети.
«Конкурс журналістських матеріалів «Поспішай творити добро» ініційований «Благодійним фондом Олександра Шевченка» та Українським журналістським фондом».