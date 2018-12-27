На території Запорізької області поліцейські вилучили зброю і боєприпаси у трьох громадян

Протягом доби працівники поліції виявили зброю та боєприпаси у мешканців Запоріжжя, Пологівського та Більмацького районів. Вилучене направлено на експертизу. Відкриті кримінальні провадження.
23 грудня за місцем мешкання чоловіка 1975 року народження жителя села Балочки Пологівського району працівники групи реагування патрульної поліції вилучили гвинтівку «Мосіна».
Наступного дня співробітники Більмацького відділення поліції провели санкціонований обшук на території домоволодіння в селі Вершина. У гаражі раніше засуджений чоловік 1989 року народження зберігав 13 запалів «УЗРГМ-2» та 1 запал «УДЗ».
А 25 грудня у Вознесенівському районі Запоріжжя працівники патрульної поліції зупинили автомобіль «Ауді А6» під керуванням чоловіка 1988 року народження. У водія поліцейські виявили газовий пістолет з ознаками переробки.
У всіх випадках вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру. Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Тривають досудові розслідування.
Усього за 11 місяців поточного року працівники ГУНП в Запорізькій області вилучили 272 одиниці вогнепальної зброї та 8751 боєприпас.
Нагадаємо, що на Запоріжжі поліцейські вилучили зброю з ознаками переробки та понад 220 набоїв.
Відділ комунікації поліції Запорізької області