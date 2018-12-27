На Запоріжжі внаслідок аварії загинули водій та пасажир легковика

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Мелітопольському районі згорів автомобіль. Водій та пасажир загинули на місці аварії. Відкрито кримінальне провадження.
26 грудня о 22:15 до Мелітопольського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на автошляху «Харків – Сімферополь» біля села Привільне сталася дорожньо-транспортна пригода.
Водій автомобіля «Тойота» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з вантажівкою «DAF» з напівпричепом, яка рухалась в зустрічному напрямку. Після зіткнення перший транспортний засіб перекинувся у кюветі та згорів. Внаслідок ДТП померли водій автомобіля «Тойота», чоловік 1979 року народження, та його пасажир, чоловік 1963 року народження.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що у зв’язку з погіршенням погодних умов на території України, поліцейські закликають водіїв дотримуватись Правил дорожнього руху та утриматись від поїздок на великі відстані.
Відділ комунікації поліції Запорізької області