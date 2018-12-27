Податкова міліція завадила потраплянню на споживчий ринок Запоріжжя підакцизних товарів на 38 мільйонів гривень

Співробітники податкової міліції Запорізької області у 2018 році на тіньовому ринку встановили виробництво та продаж підакцизної продукції загальною вартістю понад 38 мільйонів гривень. Зокрема, із незаконного обігу вилучено лікеро-горілчаних виробів на суму 15,6 мільйона, спирту – на 1,4 мільйона, тютюнових виробів – майже на 7 мільйонів, паливно-мастильних матеріалів – на 9,3 мільйона та транспортних засобів – на 4,8 мільйона.
На даний час судові органи винесли рішення про конфіскацію товарів підакцизної групи на суму майже 5 мільйонів.
У рамках операції “Акциз” ліквідовано шість “підпільних цехів”, п’ять з яких спеціалізувалися на виготовленні алкогольного фальсифікату та тютюнових виробів, в одному було налагоджено виробництво неякісних паливно-мастильних матеріалів.
Усього за матеріалами працівників слідчо-оперативних підрозділів Головного управління ДФС у Запорізькій області розпочато 115 кримінальних проваджень, з яких 56 відноситься до категорії тяжких злочинів. За фактами ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах розпочато 42 кримінальні провадження.
До суду направлено 29 проваджень, п’ять з яких – для звільнення осіб від кримінальної відповідальності, у тому числі три – у зв’язку з повним відшкодуванням збитків. До бюджету повернено 14,2 мільйона гривень.
Головне управління ДФС у Запорізькій області