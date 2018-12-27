Податкова міліція завадила потраплянню на споживчий ринок Запоріжжя підакцизних товарів на 38 мільйонів гривень

Податкова міліція завадила потраплянню на споживчий ринок Запоріжжя підакцизних товарів на 38 мільйонів гривень

Співробітники податкової міліції Запорізької області у 2018 році на тіньовому ринку встановили виробництво та продаж підакцизної продукції загальною вартістю понад 38 мільйонів гривень. Зокрема, із незаконного обігу вилучено лікеро-горілчаних виробів на суму 15,6 мільйона, спирту – на 1,4 мільйона, тютюнових виробів – майже на 7 мільйонів, паливно-мастильних матеріалів – на 9,3 мільйона та транспортних засобів – на 4,8 мільйона.

На даний час судові органи винесли рішення про конфіскацію товарів підакцизної групи на суму майже 5 мільйонів.

У рамках операції “Акциз” ліквідовано шість “підпільних цехів”, п’ять з яких спеціалізувалися на виготовленні алкогольного фальсифікату та тютюнових виробів, в одному було налагоджено виробництво неякісних паливно-мастильних матеріалів.

Усього за матеріалами працівників слідчо-оперативних підрозділів Головного управління ДФС у Запорізькій області розпочато 115 кримінальних проваджень, з яких 56 відноситься до категорії тяжких злочинів. За фактами ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах розпочато 42 кримінальні провадження.

До суду направлено 29 проваджень, п’ять з яких – для звільнення осіб від кримінальної відповідальності, у тому числі три – у зв’язку з повним відшкодуванням збитків. До бюджету повернено 14,2 мільйона гривень.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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