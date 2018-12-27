У Запоріжжі внаслідок аварії дитина загинула, 6 людей – отримали травми

В Олександрівському районі Запоріжжя водій легкового автомобіля допустив занос, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з маршрутним автобусом. Внаслідок аварії пасажир автівки загинув, водій доставлений до лікарні. П’ять пасажирів мікроавтобуса після надання медичної допомоги відпущені з лікарні.
26 грудня близько 21 години до Олександрівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проїжджій частині вулиці Стефанова в місті Запоріжжя.
Поліцейськими встановлено, що в районі опори ЛЕП, під час подолання закруглення проїжджої частини, водій автомобіля «Nissan Micra», змінив напрямок руху, допустив занос керованого ним автомобіля, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з маршрутним автобусом «Volkswagen» під керуванням чоловіка 1990 року народження.
На момент аварії у салоні маршрутного таксі, водій якого здійснював пасажирські перевезення за міським маршрутом, знаходилось близько 10 пасажирів.
Внаслідок аварії пасажир автомобіля «Nissan», хлопчик 2007 року народження, від отриманих тілесних ушкоджень загинув в кареті швидкої допомоги. Водій автомобіля «Nissan» госпіталізований до лікарні. П’ять пасажирів маршрутного таксі, чоловік 1980 року народження та жінки 1994, 1990, 1996, 1960 років народження, були доставлені до лікарні та після надання медичної допомоги відпущені додому.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що у Запорізькій області внаслідок негоди сталася ДТП, в якій 7 пасажирів отримали травми.
Відділ комунікації поліції Запорізької області