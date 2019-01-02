Минулого року фіскальна служба видала запоріжцям майже 62 тисячі електронних ключів

Більше 21 тисячі запорізьких платників податків минулого року стали власниками ключів електронного цифрового підпису. Фахівці фіскальної служби регіону видали їм 61850 посилених сертифікатів ЕЦП.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, кількість клієнтів запорізьких пунктів реєстрації користувачів зросла порівняно з попереднім роком на 1500 осіб. Відповідно, платники отримали на 2850 ключів більше.
Кожного місяця спеціалісти Акредитованого центру сертифікації ключів обслуговують, у середньому, майже дві тисячі відвідувачів. Однак, відтепер кожен новий користувач може самостійно повторно формувати сертифікати. Для цього необхідно лише завантажити програму з сайту АЦСК ІДД ДФС (https://acskidd.gov.ua). Усі послуги надаються безкоштовно.
Електронні ключі від ДФС надають доступ не тільки до численних он-лайн сервісів фіскальної служби, зокрема Електронного кабінету платника, а й до дистанційних послуг інших державних структур та відомств.
Головне управління ДФС у Запорізькій області