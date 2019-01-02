У Запоріжжі поліцейські затримали хулігана, який стріляв біля житлового будинку та влучив у місцевого мешканця

Працівники Комунарського відділення поліції затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України, який кинув піротехнічний засіб у бік автомобіля місцевого мешканця, після чого здійснив постріли з пістолета у бік власника авто.
31 грудня близько 18:30 до Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з міської лікарні про те, що до них доставлений місцевий мешканець 1988 року народження з тілесними ушкодженнями.
Поліцейські встановили, що біля будинку по вулиці Новокузнецькій в місті Запоріжжя невідомий кинув піротехнічний засіб петарду, яка вибухнула біля автомобіля місцевого мешканця. Коли останній зробив зауваження чоловікові, між ними виник конфлікт. В результаті якого зловмисник, продовжуючи свої хуліганські дії, наніс тілесні ушкодження власникові авто. Після чого нападник дістав пістолет та здійснив декілька пострілів у бік останнього, влучивши при цьому у ногу потерпілого. Після цього правопорушник сів до автомобіля, в якому знаходився його товариш та обидва чоловіки поїхали з місця вчинення злочину.
Вжитими заходами розшуку поліцейські виявили транспортний засіб, на якому зник підозрюваний, у дворі будинку по вулиці Стешенка. А через деякий час оперативники встановили й особу, причетну до скоєння злочину. Місцевого мешканця 1981 року народження затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Пістолет «ПМР» поліцейськими вилучено.
Затриманому вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Крім цього, повідомляємо, що потерпілий є представником громадського об’єднання. Проте дана ситуація не пов’язана з громадською діяльністю потерпілого, а виникла на підставі загально-побутового конфлікту. Поліцією вживаються всі необхідні заходи для повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження.
Нагадаємо, що в ході відпрацювання Хортицького району, поліцейські викрили зловмисника, який пограбував жінку.
Відділ комунікації поліції Запорізької області