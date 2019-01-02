У Запорізькій області рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

02 січня о 03:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Шевченко в смт Чернігівка.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті одноповерхового будинку горить диван на загальній площі 3 кв.м.
О 03:40 рятувальники локалізували загоряння, а о 04:15 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій. Під час пожежі ніхто не постраждав.
Причина події встановлюється. За фактом пожежі відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.
Вільнянський район: рятувальники ліквідували пожежу в дачній споруді
01 січня о 09:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в садовому товаристві «Чисті ставки» в селі Георгіївське.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дачна споруда на площі 20 кв.м.
О 10:49 вогнеборці локалізували загорання, а об 11:12 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій.
Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від КП «МПК» Михайлівської ОТГ залучалася 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.