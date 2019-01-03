Громада області бореться за свою газету «Запорізька правда» в суді

У четвер, 3 січня 2019-го року, о 16.00 у Запорізькому окружному адміністративному суді відбудеться перше судове засідання у справі з роздержавлення газети «Запорізька правда».
Нагадаємо, що згідно Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ» Запорізька обласна рада має вийти із засновників КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР і надати право єдиному у нашій області українськомовному виданню із 100-річною історією – газеті «Запорізька правда» розвиватися самостійно.
Натомість депутати обласної ради, порушуючи Закон України, не виконали покладених на них повноважень – на двох сесіях, на які виносилося питання про роздержавлення «Запорізької правди», саботували це рішення.
Тож представник безпосереднього власника комунального підприємства «Газета «Запорізька правда» ЗОР – обласної громади письменниця, журналіст і правозахисниця Людмила Віслоух подала судовий позов про визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень – Запорізької обласної ради протиправною і зобов’язання ЗОР вчинити відповідні дії – роздержавити видання.
Зверніть увагу, вперше громада в особі пані Людмила Віслоух відстоює свої права у судовому порядку. Справу веде суддя Запорізького окружного адміністративного суду Р.В.Сацький.
Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у висвітленні судового процесу.
Прес-центр ЗОО НСЖУ