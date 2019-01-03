Гвардійці підтримали українських моряків

3 січня, дві сотні військовослужбовців Національної гвардії України Запорізького гарнізону прибули на Запорізьку Січ, що на острові Хортиця та зробили флешмоб на підтримку українських військових моряків, які досі знаходяться у полоні РФ.
У акції прийняли участь гвардійці 23-ї окремої бригади з охорони громадського порядку та бійці 9 полку оперативного призначення. Дві сотні військових утворили символ надії українських моряків – якір та розгорнули 100 метровий флаг України. Командири військових частин висловили гасла підтримки полоненим українським військовим морякам та разом із бійцями виконали Державний Гімні України.
Флешмоб відбувся з метою мобілізації громадської думки, згуртування суспільства для вшанування військовослужбовців, які захищають незалежність та територіальну цілісність держави.
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