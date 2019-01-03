На Запоріжжі оперативники викрили підозрюваного у заволодінні транспортним засобом

Працівники кримінальної поліції встановили місцезнаходження чоловіка, який у Новомиколаївському районі викрав мопед. Транспортний засіб вилучений правоохоронцями. Відкрито кримінальне провадження.
2 січня до Новомиколаївського відділення поліції звернувся мешканець села Веселий Гай 1979 року народження. Чоловік заявив, що вночі з двору будинку невідомий викрав мопед.
Вжитими заходами розшуку працівники кримінальної поліції оперативно встановили, що до скоєння злочину причетний раніше засуджений мешканець Новомиколаївського району 1985 року народження.
На даний час викрадений мопед вилучений.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні умисного вбивства мешканця Мелітополя.
Відділ комунікації поліції Запорізької області