На Запоріжжі поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні умисного вбивства мешканця Мелітополя

Поліцейські в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України затримали мешканця Мелітопольського району, який під час розпиття спиртних напоїв спричинив смертельні тілесні ушкодження своєму знайомому. Триває досудове розслідування.
30 грудня близько півночі до Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з медичного закладу про те, що до дих доставлено чоловіка 1971 року народження з численними тілесними ушкодженнями. 31 грудня від отриманих травм чоловік помер у лікарні.
Співробітниками поліції встановлено, що тілесні ушкодження мешканцю Мелітополя спричинив чоловік 1967 року народження. Останнього затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.
Слідчо-оперативною групою встановлено, що ввечері 30 грудня мешканець Мелітополя 1971 року народження розпивав спиртні напоїв зі своїм товаришем в одному із будинків в селі Новомиколаївка Мелітопольського району. Раптово між господарем приватного домоволодіння та потерпілим виник конфлікт, в ході якого зловмисник наніс своєму гостю численні удари по тулубу та вигнав з будинку.
31 грудня зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Загалом у 2018 році запорізькими поліцейськими 82 особам повідомлено про підозру у скоєнні умисних вбивств.
Нагадаємо, що працівники Комунарського відділення поліції затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України, який кинув піротехнічний засіб у бік автомобіля місцевого мешканця, після чого здійснив постріли з пістолета у бік власника авто.
Відділ комунікації поліції Запорізької області