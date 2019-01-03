Понад 400 тисяч пасажирів – результати роботи запорізького аеропорту в 2018 році

Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» продовжує збільшувати кількість пасажирів. За підсумками 2018 року ця цифра склала 400326 осіб.
З 2016 року реалізується міська програма розвитку Міжнародного аеропорту «Запоріжжя». Одне із завдань програми, яке поставив міський голова Володимир Буряк – збільшення кількості обслуговуваних рейсів і пасажирів. На даний момент можна з упевненістю сказати, що це завдання виконується.
За результатами 2018 року аеропорт обслужив 400326 пасажирів. При цьому показники 2016 і 2017 років становлять відповідно 275,4 і 348,4 тисячі осіб. З кожним роком аеропорт збільшує кількість пасажирів. Це один з результатів міської програми розвитку Міжнародного аеропорту «Запоріжжя», розробленої за дорученням міського голови Володимира Буряка.
Збільшення кількості пасажирів стало можливим завдяки відкриттю нових рейсів. Один з них – перший прямий регулярний рейс в Європу «Запоріжжя – Варшава» відомої польської авіакомпанії «LOT». Також стало більше рейсів до Стамбулу, Мінська, Києва і так далі. Розширюється чартерна програма.
Відзначимо, у Запоріжжя великі плани подальшого розвитку аеропорту, як одного з найважливіших інфраструктурних об’єктів. У 2019 планується завершити будівництво нового пасажирського терміналу. Роботи знаходяться на особистому контролі міського голови Володимира Буряка. Можливості нового терміналу в перспективі дозволять збільшити кількість пасажирів Міжнародного аеропорту «Запоріжжя» до 1 мільйона на рік.
Результати роботи запорізького аеропорту «Запоріжжя» в 2018 році і подальші плани його розвитку прокоментував міський голова Володимир Буряк.
– Понад 400 тисяч пасажирів в 2018 році – прекрасний результат для Міжнародного аеропорту «Запоріжжя». За чотири роки кількість пасажирів збільшилась більш ніж у п’ять разів. Однак для мене головне навіть не це, а той факт, що у запорізького аеропорту є перспективи для подальшого розвитку. Будується новий пасажирський термінал, виконується ремонт злітно-посадкової смуги, закуповується сучасне обладнання. Все це робиться за рахунок коштів міської громади, і запорожці розуміють важливість розвитку аеропорту. Ми не тільки ставимо перед собою амбітні цілі, але і робимо все можливе для того, щоб їх досягти, – зазначив Володимир Буряк.
Понад 400 тисяч пасажирів – результати роботи запорізького аеропорту в 2018 році
Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» продовжує збільшувати кількість пасажирів. За підсумками 2018 року ця цифра склала 400326 осіб.