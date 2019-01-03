У Вільнянському районі поліцейські затримали крадія

Працівники групи реагування патрульної поліції Вільнянського відділення поліції затримали зловмисника, який викрав з оселі жительки району цінне майно. Відкрито кримінальне провадження.
2 січня до чергової частини Вільнянського відділення поліції звернулась жінка 1974 року народження. Громадянка повідомила, що в ніч з 1 на 2 січня, невідомий, шляхом пошкодження дверей, викрав з її оселі цінне майно.
Працівники групи реагування патрульної поліції Вільнянського відділення поліції, встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше засуджений чоловік 1977 року народження.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Викрадене майно вилучено. Триває досудове розслідування.
За 2018 рік запорізькими поліцейськими 3206 особам повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок.
Нагадаємо, запорізькі поліцейські затримали підозрюваного у замаху на вбивство мешканця Бердянська.
Відділ комунікації поліції Запорізької області