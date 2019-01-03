У Запоріжжі ювенальні поліцейські привітали з Новим роком дітей, позбавлених батьківського тепла

Працівники відділу ювенальної превенції відвідали запорізький дитячий будинок «Надія» та привітали вихованців закладу з новорічними святами.
Усі діти напередодні новорічних свят потребують уваги та віри в диво. А особливо ті, які позбавлені батьківського тепла. Пам’ятаючи це, поліцейські роблять все для того, аби дітлахи у свята отримали необхідну увагу та повірили у добро.
Так, 2 січня працівники відділу ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУНП в Запорізькій області відвідали дитячий будинок «Надія».
Правоохоронці поспілкувалися з дітьми, позбавленими батьківського тепла. Вихованці розповіли гостям новорічні віршики, показали улюблені іграшки і книжки, а також поділилися своїми мріями.
Поліцейські були вражені талантами малечі та отримали безліч позитивних емоцій від спілкування з дітьми. Звичайно, гості прийшли не з порожніми руками, а з солодкими подарунками.
Нагадаємо, що керівництво запорізької поліції, члени профспілки та волонтери відвідали бійців батальйону «Скіф», які проходять службу в Луганській області, та привітали з новорічними і різдвяними святами.
Відділ комунікації поліції Запорізької області