У Запоріжжі поліцейські вилучили близько 280 грамів марихуани, зброю та гранату

Оперативники і слідчі у Вознесенівському районі Запоріжжя виявили та вилучили наркотичний засіб, за попередніми даними «марихуана», пістолет та гранату. Вилучене направлено на експертизу.
03 січня працівники сектору кримінальної поліції та слідчі Вознесенівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області провели санкціонований обшук помешкання в будинку по вулиці Сталеварів.
За місцем мешкання раніше засудженого чоловіка 1960 року народження поліцейські виявили та вилучили близько 280 грамів наркотичної речовини рослинного походження (попередньо встановлено наркотичний засіб «марихуана»), револьвер «ROHM» з ознаками переробки й корпус гранати «Ф-1» із запалом УЗРГМ.
Все вилучене направлено на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Встановлюється походження та мета зберігання зброї та наркотичного засобу.
В діях зловмисника вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Запоріжжі поліцейські затримали хулігана, який стріляв біля житлового будинку та влучив у місцевого мешканця.
Відділ комунікації поліції Запорізької області