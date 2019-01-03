Запорізькі поліцейські затримали підозрюваного у замаху на вбивство мешканця Бердянська

У місті Бердянськ поліцейські в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України затримали зловмисника, який у гуртожитку мало не вбив місцевого мешканця. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
2 січня близько 21:00 до Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень місцевому мешканцю 1988 року народження в гуртожитку по вулиці Мелітопольське шосе в місті Бердянськ.
На місце події виїхав наряд групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Бердянського відділу поліції.
Поліцейськими встановлено, що під час спільного розпиття спиртних напоїв між двома мешканцями гуртожитку виникла сварка, в ході якої зловмисник спричинив потерпілому ножове поранення. Після чого нападник зник з місця події.
Співробітники групи реагування встановили особу підозрюваного та доставили до відділу поліції. Речові докази вилучили. На даний час раніше засудженого за корисливі злочини чоловіка 1980 року народження затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.15 (замах на злочин), ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Загалом у 2018 році поліцейськими ГУНП в Запорізькій області 82 особам повідомлено про підозру у скоєнні умисних вбивств.
Нагадаємо, що поліцейські в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України затримали мешканця Мелітопольського району, який під час розпиття спиртних напоїв спричинив смертельні тілесні ушкодження своєму знайомому.
Відділ комунікації поліції Запорізької області