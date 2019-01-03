Запорізькі роботодавці за рік перерахували до Пенсійного і соцфондів понад 7 мільярдів гривень

Річний внесок запорізьких платників єдиного соціального внеску склав 7 мільярдів 67 мільйонів гривень (не враховуючи дані великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, у порівнянні з 2017 роком надходження зросли на 1,6 мільярда.
У грудні роботодавці Запорізького регіону перерахували майже 722 мільйони.
Найбільші суми ЄСВ за 2018 рік надійшли від платників м. Запоріжжя – 3,8 мільярда, у м. Енергодар до соцфондів сплачено 765,6 мільйона, у м. Мелітополь та Мелітопольському районі – 611,6 мільйона, у м. Бердянськ та Бердянському районі – 435,5 мільйона, у Вільнянському районі – понад 148 мільйонів, у Василівському районі – 141,6 мільйона, у м. Токмак та Токмацькому районі – 133 мільйони, у Пологівському районі – близько 121 мільйона, у Запорізькому районі – 120 мільйонів, у Оріхівському районі – більш ніж 105 мільйонів.
Нагадаємо, у 2019 році розмір мінімального внеску становить 918,06 гривні. Базова ставка ЄСВ дорівнює 22 відсоткам. Єдиний соцвнесок сплачується щоквартально, до 20 числа місяця, що настає за звітнім або щомісячно у вигляді авансового платежу до 20 числа.
Головне управління ДФС у Запорізькій області