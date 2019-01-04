На Запоріжжі поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка та його пасинка

В Мелітополі поліцейськими попередньо встановлено, що чоловік наніс смертельні тілесні ушкодження своєму пасинку, а потім покінчив життя самогубством через повішання. Правоохоронці з’ясовують всі обставини та причини трагедії. Відкриті кримінальні провадження.
3 січня до Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернулась мешканка Мелітопольського району, яка повідомила, що вона втратила зв’язок зі своїм братом, який мешкає в приватному будинку на вулиці Зої Космодем’янської в Мелітополі.
За вказаною адресою було направлено групу швидкого реагування. В приватному будинку поліцейські виявили два трупи чоловіків.
Слідчо-оперативною групою проведено ретельний огляд місця події, опитані свідки, вилучені речові докази та знаряддя злочину.
Поліцейськими попередньо встановлено, що чоловік 1967 року народження сокирою наніс численні тілесні ушкодження пасинку 1994 року народження, від яких останній помер. Після чого громадянин покінчив життя самогубством через повішання на місці події.
На даний час правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події.
Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та ч.1 ст.115 (умисне вбивство з додатковою кваліфікацією «самогубство») Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Загалом у 2018 році поліцейськими ГУНП в Запорізькій області 82 особам повідомлено про підозру у скоєнні умисних вбивств.
Нагадаємо, що у місті Бердянськ поліцейські в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України затримали зловмисника, який у гуртожитку мало не вбив місцевого мешканця.
Відділ комунікації поліції Запорізької області