На Запоріжжі спрощену систему оподаткування обрали близько 47 тисяч підприємців

У Запорізькій області станом на початок 2019 року зареєстровано 46705 фізичних осіб-підприємців, які сплачують єдиний податок. Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з минулим роком кількість представників малого і середнього бізнесу зросла на три тисячі.
Переважна більшість суб’єктів підприємництва обрали другу групу спрощеної системи оподаткування – 22801 особа, у третій групі працюють майже 16 тисяч платників, у першій – вісім тисяч.
У 2019 році у спрощеній системі оподаткування для фізосіб-підприємців передбачені наступні ставки єдиного податку: для першої групи – 10 відсотків від прожиткового мінімуму (192,10 гривні на місяць), для другої групи – 20 відсотків від мінімальної зарплати (834,60 гривні на місяць), для третьої групи – 3 відсотки від доходу для платників ПДВ та 5 відсотків від доходу для неплатників ПДВ.
Головне управління ДФС у Запорізькій області