Ринок праці Запорізької області

Станом на 04 січня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 22,4 тис. осіб, з них 17,3 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 04 січня 2019 року – 848 одиниць (у м. Запоріжжі – 484 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 26 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 9 безробітних).
З початку січня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 152 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 53 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.