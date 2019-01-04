У Мелітопольському районі рятувальники ліквідували наслідки ДТП

4 січня о 10:37 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про надзвичайну подію на автошляху «Харків-Сімферополь».
Поблизу с. Привільне Мелітопольського району автомобіль «Volkswagen LT» рухаючись у напрямку з Кирилівки у Запоріжжя з’їхав у кювет та перевернувся на бік. У результаті події постраждав 62-річний водій. Каретою ШМД госпіталізований до лікарні. На момент виникнення ДТП в автобусі перебували 5 пасажирів. Від госпіталізації відмовились.
Рятувальники відключили акумуляторну батарею від живлення та забезпечували пожежну безпеку на місці ДТП.
Від ГУ ДСНС області залучалися 1 одиниця техніки та 6 чоловік особового складу.