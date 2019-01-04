Увага водіям! На території Запоріжжя та області очікується значне погіршення погодних умов!

У зв’язку з погіршенням погодних умов, поліцейські закликають водіїв дотримуватись Правил дорожнього руху та утриматись від поїздок на великі відстані.
Так, за показниками гідрометеорологічного центру 4 та 5 січня, внаслідок переміщення активного циклону, в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується значне погіршення погодних умов.
Зокрема, 4 січня в Запоріжжі та області очікуються складні погодні умови: хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледиця, значні пориви північно-східного вітру до 15-20 м/с. На морському узбережжі та а акваторії Азовського моря пориви вітру сягатимуть до 25 м/с, вранці та вдень значні опади переважно у вигляді снігу, висота хвиль сягатиме 13-15дм. Прогнозується повільне обледеніння суден.
Ускладнення погодних умов відповідає 1 рівню небезпечності та може призвести до порушень електропостачання населених пунктів, ускладнення транспортного руху на окремих ділянках доріг та вулиць, порушенням в роботі комунальних служб.
Працівники ГУНП в Запорізькій області, Управління патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Служба автомобільних доріг у Запорізькій області готові до ускладнення погодних умов та надання, в разі необхідності, допомоги водіям.
Поліцейські закликають бути обережними та неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. В разі погіршення погодних умов, звертаємось до громадян проханням утримуватись від поїздок.
У разі виникнення небезпеки під час дорожнього руху, одразу звертайтеся за допомогою на спецлінію «102» або «101».
Відділ комунікації поліції Запорізької області