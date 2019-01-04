Запорізькі поліцейські привітали вихованців Пологівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей

Керівництво поліції Запорізької області відвідало обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей у місті Пологи та привітало малечу з новорічними і різдвяними святами.
Зима – пора року, яка завжди асоціюється із веселощами, подарунками та дитячим сміхом. Але не всі діти мають приводи для радощів. Є й ті, які позбавлені батьківського тепла або опинилися у складних життєвих обставинах. Запорізькі поліцейські вважають, що уся малеча у новорічні і різдвяні свята заслуговує на увагу та приємні сюрпризи. Тож правоохоронці відвідують із подарунками заклади, де виховуються діти, яким не пощастило у житті.
Так, 3 січня заступники начальника ГУНП в Запорізькій області Костянтин Гребенюк та Юрій Попов, керівник відділу ювенальної превенції Ольга Зінченко завітали до Пологівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. У закладі виховується понад 40 неповнолітніх, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Поліцейські привітали малечу з новорічними і різдвяними святами та подарували солодощі і фрукти. Діти підготували для гостей розважальну програму та порадували правоохоронців своїми талантами.
Наприкінці заходу працівники поліції поспілкувалися з дітьми, нагадали їм, що є поряд люди, які готові їх підтримати і прийти на допомогу.
Нагадаємо, що в Запоріжжі ювенальні поліцейські привітали з Новим роком дітей, позбавлених батьківського тепла.
Відділ комунікації поліції Запорізької області