Запорізькі рятувальники продовжують надавати допомогу водіям, які стали заручниками негоди

4 січня об 11:50 до Служби порятунку «101» від чергового Приазовського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на трасі М-14 біля с. Володимирівка Приазовського району, у зв’язку з погіршення погодних умов необхідна допомога рятувальників.
Автомобіль VOLKSWAGEN Caddy з’їхав у кювет і не зміг самотужки виїхати на проїзну частину.
Прибувши на місце події, бійці ДСНС, використовуючи спецобладнання, витягнули автівку на тверде покриття.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки, 2 чоловік особового складу.
Пізніше, о 14:30 аналогічна подія сталася на вул. Ковальська у м.Токмак. Там рятувальники витягнули зі снігового замету вантажний автомобіль MAN, водій якого через негоду не міг самостійно продовжувати рух.
Від ГУ ДСНС області залучалися 1 одиниця техніки та 3 чоловік особового складу.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області