Запорізький район: рятувальники ліквідували загорання покрівлі житлового будинку

3 січня о 06:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Дружби в смт Балабине Запорізького району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить покрівля житлового будинку на площі 130 кв.м.
О 06:58 вогнеборці локалізували загорання, а о 07:54 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, господар вночі розтопив піч, почистив її від старих недогорілих палетів, які поклав поруч на підлогу. Прокинувся, коли будинок уже горів. Чоловік вибіг на подвір’я та зателефонував до рятувальників.
Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу, а також місцева пожежна команда смт Кушугум у складі 1 одиниця техніки та 2 осіб.
Запорізька область: фахівці-піротехніки знешкодили 27 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн
3 січня в Мелітопольському районі поруч с. Сосновка в лісосмузі фахівці-піротехніки АРЗ СП м. Запоріжжя вилучили та знешкодили 4 артснаряда калібру 76 мм та 23 артснаряда калібру 45 мм часів минулих війн.
Виявлені ВНП знищили в спеціально відведеному місці відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
• припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
• в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
• організувати охорону небезпечного місця;
• не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
• ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
04 січня у місті Запоріжжя, на території Запорізької області та по Азовському морю очікуються складні погодні умови: хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, посилення північно-східного вітру 15-20 м/с, на морському узбережжі та морі пориви до 25 м/с, вранці та вдень значні опади переважно у вигляді снігу ( 1 рівень небезпечності, жовтий). По Азовському морю висота хвиль 13-15дм, повільне обледеніння суден.
Прогноз погоди на 04 січня 2019 року
по Запорізькій області
Хмарно, вночі сніг, вдень значні опади переважно у вигляді сніг, хуртовини, ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу, вітер північно-східний 15-20 м/с, на узбережжі до 25 м/с, температура повітря вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
по місту Запоріжжя
Хмарно, вночі сніг, вдень значні опади переважно у вигляді снігу, хуртовина, ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу, вітер північно-східний 15-20 м/с, температура повітря вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу.
Прогноз погоди на 05 – 06 січня 2019 року.
05.01.19 – Хмарно, вночі сніг, вдень без істотних опадів, ожеледиця, вітер північно-західний 7-12 м/с, температура повітря вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.
06.01.19 – Хмарно з проясненнями, невеликий сніг, ожеледиця, вітер змінних напрямків 3-8 м/с, температура повітря вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.