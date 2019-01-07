Оперативна інформація щодо стану автомобільних доріг у Запорізькій області

У зв’язку з ускладненими погодними умовами на території Запорізької області з випаданням опадів у вигляді снігу та мокрого снігу з утворенням снігового покрову 15-20 см, пориви вітру до 25 м/с 06.01.2019 р. о 06 год. 00 хв., Службою автомобільних доріг у Запорізькій області було прийнято рішення про обмеження руху для великовагових та маршрутних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення, а саме:
– М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, км 475+500 – км 557+000;
– Н-30 Василівка – Бердянськ, км 45+000 – км 143+000.
Про зняття обмеження руху для великовагових та маршрутних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення буде повідомлено додатково.
Від «Облавтодору» в черговому режимі 78 од. техніки (92 працівників).
Від «Елуаша» в черговому режимі 72 од. техніки (94 працівника).
Енергопостачання, газопостачання, водопостачання працюють в звичайному режимі, відключень пов’язаних з погіршенням погодних умов не зафіксовано.
Оперативна інформація станом на 7 січня 09 годину: бійці ДСНС врятували зі снігового полону 21 людину та вивільнили 11 транспортних засобів
Станом на 09:00 7 січня 2019 року підрозділи ГУ ДСНС для надання допомоги внаслідок несприятливих погодних умов залучалися 10 разів. Всього рятувальники вивільнили зі снігового полону 11 одиниць транспортної техніки, із них 9 легкових автомобілів, 1 вантажівка, 2 мікроавтобуси та врятували 21 людину, які потребували допомоги. На щастя, ніхто не постраждав.
Всього від ГУ ДСНС залучалось 10 одиниць спецтехніки та 35 чоловік особового складу.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області спільно із Управлінням патрульної поліції Запорізької області звертається до водіїв та пасажирів з проханням утриматись від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям рекомендуємо укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі.
Під час руху неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки). Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.
До уваги водіїв вантажівок! При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавати найбільш проїзним трасам обласного значення. Заздалегідь скоригуйте маршрути свого руху та будьте готові перечекати негоду на спеціально відведених для цього майданчиках. Шановні водії, будьте уважними та обережними на дорогах, особливо під час несприятливих погодних умов!
В період сильних снігопадів звертаємося до громадян з проханням прибрати власний транспорт з вулиць, не перешкоджати руху пожежного та аварійно-рятувального автотранспорту, не перекривати проїжджі частини доріг, під’їзди до будинків, пожежних гідрантів та водоймищ.
Не наражайте себе на небезпеку! Не допустіть трагедії в ваших родинах!