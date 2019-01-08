ТОП-5 досягнень Запорізької служби зайнятості у 2018 році

В новий рік з новими проектами та досягненнями. Чим же відзначився 2018 рік для Запорізької служби зайнятості?
За словами очільниці Запорізької обласної служби зайнятості Ірини Дуднік, служба змінюється, вдосконалюється та постійно розширює спектр послуг та сучасних сервісів, як для роботодавців так і для населення. У 2018 році завершився процес проведення реорганізації обласної служби. Так, на даний час вже успішно працюють 17 філій Запорізького ОЦЗ і 3 базових центри зайнятості. Та проведена велика підготовча робота для введення з 1 січня 2019 року в роботу Кар’єрних радників. Кар’єрні радники є індивідуальними консультантами у пошуку роботи, плануванні кар’єри та підвищенні конкурентоспроможності на ринку праці. Вони допоможуть клієнтам служби зайнятості прийняти максимально вигідне рішення для того, щоб особа якнайшвидше змінила місце роботи, повернулася на ринок праці чи започаткувала власну справу.
2018 рік відзначився інтенсифікацією роботи з великими підприємствами, завдяки чому вдалось значно збільшити кількість вакансій у базі даних служби зайнятості. За минулий рік роботодавці надали до служби зайнятості області 46,2 тис вакансій. Це майже на 2,7 тис більше, ніж у 2017 році.
З квітня працює спільний пілотний проект Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) “Потенціал” та Запорізького обласного центру зайнятості – «Перший бізнес Хаб на Запоріжжі». Представлений проект спрямований на вирішення питань підвищення рівня обізнаності громадян (у тому числі молоді, жінок), суб’єктів малого і середнього підприємництва для започаткування та ведення бізнесу через отримання кейсу послуг; підвищення рівня комунікацій між владою, бізнесом та громадськістю у вирішенні проблем, які гальмують розвиток підприємництва.
Також в роботу служби зайнятості запроваджено нову форму роботи — рекрутинг. Тобто пошук вакансій не лише для зареєстрованих безробітних, а й для тих, хто працює та бажає змінити місце роботи.
2018 рік Державною службою зайнятості було визначено роком профорієнтації. Служба зайнятості Запорізької області активно проводила профорієнтаційні заходи з різноманітними групами населення, як зайнятими так і незайнятими громадянами. У 2018 році запроваджена онлайн-профорієнтація за допомогою спеціального сервісу, який можна запустити прямо у браузері Вашого комп’ютера – веб-базована платформа «МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа». Відтепер система профорієнтаційного діагностування стала загальнодоступною, усі бажаючі мають можливість безкоштовно отримати послуги з профорієнтації дистанційно у он-лайн форматі без відвідування центру зайнятості.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)224-00-46.