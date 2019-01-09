Бліц опитування: Де і як ви зустріли Новий рік?

1.Єгор, вєб –програміст, м.Києв:
-Ввечері посиділи з друзями у нас з дружиною вдома. А ближче до півночі поїхали на Софійську площу, власне там і зустріли Новий рік. Було людно, галасно, весело, сподівалися що швидко повернемося додому, але в місті був такий чудовий настрій, що гуляли разом до четвертої ночі, і тільки потім додому допивати та доїдати все що готували напередодні.
2.Аліса, студентка:
-Була спокуса зустріти Новий рік разом з друзями та подругами, але вирішила поїхати до батьків в село. Тож зустріла у батьківській хаті, як у дитинстві, а вранці поспілкувалася з шкільними друзями.
3.Ганна, менеджер:
-Традиційно зустрічаємо Новий рік з чоловіком та донькою у Карпатах, тож і в цьому році теж були там. Багато снігу, чудова погода, казковий настрій. Встигли покататися на лижах і санчатах, спогадів буде на увесь рік.
4.Дмитро, приватний підприємець:
-В цьому році зустрічали Новий рік у нас на дачі. Запросили друзів, теж з дітьми. Хоч на дачі немає міських зручностей, але новорічне вогнище у дворі створили романтичний настрій. Була і шашлики, і ялинка, і Св. Миколай зі Снігуркою, і подарунки діточкам, яких не вдалося умовити лягти спати. Звісно, що вранці трохи боліла голова, та це ми владнали повернувшись до міста.
5.Євгенія, студентка,м. Києв:
-У гуртожитку інститутському зустрічали разом з друзями, досить весело та гучно. О дванадцятій звісно вибігли на вулицю запускати феєрверки та волати у весь голос, намагалися заспівати «Щедрика», але виявилося що ніхто слів не знає.