Юні мелітопольці привітали захисників з новорічними святами

Юні мелітопольці привітали захисників з новорічними святами

У рамках акції «Різдво разом», що пройшла  у ПК ім. Т. Шевченка,   мелітопольські школярі  написали листи нашим солдатам, які знаходяться в окопах визвольної війни на сході нашої країни. До листів вони додали  свії малюнки або зроблені власноруч поробки-оберіги. Учасники акції певні, що від їхніх листів і малюнків солдатам стане трохи тепліше, і вони зможуть відчути атмосферу Різдва.

Місію передати бійцям послання мелітопольців взяли на себе члени громадської організації «Союз волонтерів та ветеранів АТО «Небайдужі».

Суспільство