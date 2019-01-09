Юні мелітопольці привітали захисників з новорічними святами

У рамках акції «Різдво разом», що пройшла у ПК ім. Т. Шевченка, мелітопольські школярі написали листи нашим солдатам, які знаходяться в окопах визвольної війни на сході нашої країни. До листів вони додали свії малюнки або зроблені власноруч поробки-оберіги. Учасники акції певні, що від їхніх листів і малюнків солдатам стане трохи тепліше, і вони зможуть відчути атмосферу Різдва.
Місію передати бійцям послання мелітопольців взяли на себе члени громадської організації «Союз волонтерів та ветеранів АТО «Небайдужі».