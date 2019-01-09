Хресна хода

Незалежність української помісної православної церкви об’єднала у Мелітополі священнослужителів різних храмів і істинно віруючих людей для спільної молитви. У Велике свято Різдва Христового ранком біля пам’ятника Богдану Хмельницькому відбулася зустріч святих мощей Святої Варвари, Єпископів Херсонеських, Преподобного Нестора Літописця та Аліпія Іконописця Печерського. Під спів молитов і колядок християни прощею пройшли до храму Православної Церкви України на вулиці Оратівського, 273/1 в честь Андрія Первозванного. Тут відбулася святкова літургія.