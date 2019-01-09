Різдвяний фест

Козацьке Різдво 7 у Запоріжжі відзначали разом із спасівцями. Сім вертепів маленьких колядників-козачат пройшли на сцені у святковому параді, розповідаючи історію народження немовляти Ісуса. Козацькі школи демонстрували свою звитягу, під снігопадом відбулися лицарські бої, поєдинки «лава на лаву». Окрасою концертної програми стали виступи народних колективів «Бунчук», «Чумацький шлях», солістів Інни Гапон та Юрія Аврамця.
Цього ж дня духовним підсумком обласного Новорічно-різдвяного фестивалю стала спільна молитва представників християнських церков. У молитві взяли участь екзарх Донецький Української Греко-католицької церкви владика Степан, єпископ Православної церкви України владика Фотій, єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні Ян Собіло, настоятель громади Вірменської апостольської церкви отець Юсік Нуріджанян, голова ГО «Міський центр допомоги», представник церкви Євангельських християн-баптистів Дмитро Матюхін, єпископ Християнської харизматичної церкви «Джерело життя» Сергій Гащенко, голова об’єднань Християн віри євангельської Андрій Лисенко, настоятель церкви «Сіон» Андрій Ярмохін. Представники різних релігійних громад нагадали про духовний сенс Різдва, привітали всіх з народженням Ісуса Христа, помолилися за мир в Україні та перемогу, вітали країну з утворенням незалежної православної церкви. «Христос народився» – лунало зі сцени, а глядачі відповідали «Славимо Його».