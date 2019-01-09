Шаховий турнір

У Мелітополі 20 січня пройде турнір з шахів “Шахові династії”. Такого формату чемпіонат тут відбудеться вперше. У ньому візьмуть участь сімейні команди, що складаються з трьох чоловік, які перебувають в кровній спорідненості і належать до різних поколінь, (наприклад: дід-син-внук). За довідками можна звертатися в Шахову школу Мелітополя (вулиця. Героїв України, 55), управління молоді та спороти (стадіон “Спартак” ім. О. Олексенко), також по тел.0677451789, – повідомляє керівник управління молоді та спорту Андрій Жорняк.