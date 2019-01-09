Топ-5 товаров для беременных на поздних сроках

На поздних сроках беременности очень часто у будущей мамы возникают сильные боли в области поясницы, а также тянущие боли внизу живота. Такие симптомы могут возникать не только в самом конце беременности, но и на более ранних сроках, что связано с увеличивающимся давлением на позвоночник. Иногда боли настолько сильные, что приходится отказаться от привычного образа жизни, от прогулок и домашней работы и большую часть времени проводить в постели.
Для того, что облегчить состояние беременной женщины и предупредить возможные осложнения, надо обязательно использовать специальные эластичные изделия для поддержки мышц и перераспределения избыточного давления.
Чтобы правильно выбрать изделие по виду и размеру, надо знать ответы на следующие вопросы:
- Виды бандажей для беременных;
- Корсет для спины;
- Какому изделию отдать предпочтение;
- Где купить.
Виды бандажей для беременных
Бандаж – это эластичная лента, которая может быть усилена дополнительными ребрами из жесткого пластика или металла, а также крючками и застежками типа «Velcro». Существует три вида бандажей:
– Бандаж дородовой, который обеспечивает поддержку живота, не позволяя ему опускаться, разгрузку позвоночника, уменьшая давление, фиксирует мышцы в способствует правильному положению плода, предотвращая возможные осложнения во время родов;
– Бандаж комбинированный – самый экономный вариант, который можно использовать, как во время беременности, так и после нее. Пояс представляет собой ленту разной ширины. Во время беременности пояс застегивается таким образом, чтобы узкая часть находилась под животом, поддерживая его, а широкая на спине. Оказывая умеренное давление на область позвоночника, пояс принимает на себя часть нагрузки, уменьшая боль и позволяя женщине работать, заниматься хозяйством и вести активный образ жизни;
– Бандаж послеродовый для подтяжки мышц живота, снятия нагрузки на позвоночник, восстановления упругости мышц и дородовых форм.
Корсет для спины
В случае, когда действия обычного дородового бандажа, оказывающего определенную поддержку позвоночника, недостаточно, женщине понадобиться корсет для спины. Сложность состоит в том, что корсет оказывает одинаковое давление не только на область спины, но и на живот, что может быть опасно для растущего плода. Скорее всего, женщине понадобиться полужесткий фиксирующий корсет, который уменьшает нагрузку на позвоночник, предотвращая боли. Такое изделие используется только по рекомендации специалиста, который может соразмерить необходимость ношения и возможный вред. В данной ситуации лучше использовать обычный поясничный бандаж с жесткими элементами или бандаж для беременных, широкая часть которого усилена элементами жесткости.
Какому изделию отдать предпочтение
Выбирая бандаж, надо учитывать состояние позвоночника беременной – искривления, грыжи, протрузии, а также ее ощущения – боли, тяжесть в поясничной области во время ходьбы или физических нагрузок.
Самый безопасный вариант – это обычный бандаж для беременных – дородовый или комбинированный. Если его действия недостаточно, а также в случаях, когда у женщины были проблемы с позвоночником до беременности, скорее всего, будет необходим бандаж или корсет для поясничного отдела, выбрать который поможет только специалист.
Где купить
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