У м. Запоріжжя під час пожежі вогнеборці врятували двох людей

08 січня о 18:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку по вул. Лахтинська в Хортицькому районі міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в одній із квартир на 7 поверсі горить ковдра на загальній площі 1 кв. м.
Як з’ясувалося, на момент виникнення пожежі в кімнаті перебував батько та син, яких бійці ДСНС винесли у непритомному стані на свіже повітря.
Вже о 19:00 рятувальники локалізували загоряння, а о 19:04 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
м. Запоріжжя: під час ДТП постраждав водій легкового автомобіля
08 січня об 11:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Перемоги в районі ПС «Юність» сталась дорожньо-транспортна пригода.
Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, автомобіль «ВАЗ» здійснив зіткнення з автомобілем, який їхав попереду. Внаслідок ДТП водія автомобіля «ВАЗ» затисло конструкціями автомобіля.
Рятувальники деблокували чоловіка з автівки та передали бригаді швидкої медичної допомоги.
Одночасно з цим, рятувальники відключили акумулятор від живлення та забезпечили пожежну безпеку у разі виникнення загоряння.
Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 6 чоловік особового складу.
У період ускладнення погодних умов Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області звертається до водіїв транспортних засобів виконати роботи по сезонній заміні шин. У період негоди утримуйтесь від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям слід укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі для можливості зігрітися у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію. При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавити дорогам державного значення. Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.
Запорізька область: внаслідок пожежі загинув чоловік
08 січня о 06:30 до Служби порятунку «101» від чергового ВП ГУ НП надійшло повідомлення про надзвичайну подію по вул. Миру в селі Новокарлівка Пологівського району.
За словами співробітників поліції, у кімнаті приватного житлового будинку горів одяг біля електричного обігрівача на загальній площі 1 кв. м. На місці події виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 46 – річний власник оселі.
Пожежа самоліквідувалась. Підрозділи ГУ ДСНС не залучались.
Ймовірна причина загоряння – необережне поводження з електроприладами.
Обставини пожежі встановлюються. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
З настанням холодів для обігріву будинків люди використовують електрообігрівачі та пічне опалення. І саме в цей час значно збільшується кількість пожеж у помешканнях громадян, часто з трагічними наслідками. Адже, ігноруючи правила пожежної безпеки, люди не замислюються над тим, що такі дії можуть коштувати життя їм та їхнім близьким.
З метою зменшити кількість пожеж у житлі та найголовніше – уникнути трагічних наслідків, Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до громадян з проханням дотримуватися основних правил користування різними обігрівальними приладами.
Під час експлуатації електрообігрівальних приладів слід:
перед увімкненням обігрівального пристрою переконатись, що він не має механічних ушкоджень;
не вмикати одночасно багато електроприладів у подовжувач, адже електромережа може не витримати перевантаження;
не розміщувати обігрівач поблизу легкозаймистих предметів;
не накривати радіатор електроприладу та не використовувати обігрівач для сушки одягу;
не обігрівати житло газовими, саморобними та несправними електрообігрівачами;
не залишати ввімкненими електрообігрівальні пристрої під час виходу з будинку.