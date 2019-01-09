Увага! Зміни в законодавстві! Роботодавцям з чисельністю працівників від 8 осіб необхідно буде звітувати про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Наказом Міністерства соціальної політики України від 23.11.2018 р. №1763 затверджені зміни до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Часто форму такої Інформації на практиці називають Звітом про квоти.
Змінами передбачено, що інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню зобов’язані надавати підприємства, установи та організації незалежно від форми власності з чисельністю штатних працівників від 8 осіб (раніше цей обов’язок був для підприємств з чисельністю працівників від 20 осіб). Крім того, у новій редакції викладено форму бланку інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, де необхідно буде зазначати середньооблікову чисельність штатних працівників, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років. Цим же наказом внесено зміни до Порядку її заповнення та подання.
Звертаємо увагу! Що з 1 січня 2018 року почала діяти частина друга ст. 14 Закону про зайнятість населення. За нею для працевлаштування осіб, яким залишилося 10 і менше років до настання права на пенсію за віком, підприємствам з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників.
Зверніть увагу! Наказ № 1763 опубліковано 8 січня у «Офіційному віснику України» № 3/2019. Тому звітувати за новою формою та правилами потрібно вже за 2018 рік, не пізніше 1 лютого 2019 року.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)224-00-46.