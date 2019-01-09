Валерій Манько: “Запорізькі платники податків забезпечили до державного бюджету понад 6,8 мільярда гривень”

За 2018 рік податкові надходження від платників податків Запорізького регіону склали 6 мільярдів 863 мільйони гривень (без показників великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, запоріжці забезпечили на 1,2 мільярда або на 23 відсотки більше, ніж у 2017 році.
Найбільші суми надійшли від сплати податку на додану вартість – 3 мільярди 247,6 мільйона, перевищивши рівень 2017 року на 24 відсотки або на 624 мільйони.
Від оподаткування доходів фізичних осіб держбюджет отримав 1 мільярд 687 мільйонів, що на 287 мільйонів або на 21 відсоток більше, ніж у попередньому році.
Податку на прибуток підприємств сплачено 781 мільйон, це на 220 мільйонів або на 39 відсотків випереджає дані 2017 року.
Понад 540 мільйонів гривень до державної казни спрямовано у вигляді військового збору, що на 110 мільйонів або на 25,6 відсотка більше, ніж за 2017 рік.
Суб’єкти господарювання, які у своїй діяльності використовують природні ресурси, перерахували майже 300 мільйонів гривень рентної плати за надра та воду.
Головне управління ДФС у Запорізькій області