За право продавати підакцизні товари запорізькі підприємці сплатили майже 39 мільйонів

За 2018 рік місцеві бюджети Запорізької області отримали 38,9 мільйона гривень плати за ліцензії на право здійснення оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.
Власникам торговельних об’єктів фіскальна служба регіону видала майже 9,5 тисячі ліцензій, у тому числі, 5387 дозволів на право реалізувати уроздріб алкоголь, 4102 документи – для продажу тютюну. Крім того, призупинено дію 1413 ліцензій, анульовано 2380.
Загальна кількість діючих дозволів станом на 1 січня склала 7876. Їхній перелік розміщено на сайті Головного управління ДФС у Запорізькій області (http://zp.sfs.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy).
З метою контролю за дотриманням суб’єктами господарювання норм законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів, фахівці органів ДФС області провели понад 1,2 тисячі перевірок. За результатами виявлених порушень застосовані штрафні санкції на загальну суму 32,8 мільйона гривень, зокрема, донараховано 25,5 мільйона гривень акцизного податку.
Головне управління ДФС у Запорізькій області