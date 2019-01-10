У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу в 3-поверховому житловому будинку

10 січня о 08:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в 3- поверховому житловому будинку по вул. Михайла Гончаренка в Вознесенівському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що в кімнаті однієї з квартир на третьому поверсі горять домашні речі на загальній площі 10 м кв.
Під час виникнення займання, в кімнаті знаходилось двоє дітей 4 та 6 років. Сусіди відчули запах диму, негайно вивели дітей на свіже повітря та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Після огляду лікарів з’ясувалось, що в госпіталізація немає потреби.
Вже о 8:30 рятувальники локалізували загоряння, а о 09:05 – повністю ліквідували.
Через сильну задимленість бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 7 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу.