Валерій Манько: “Місцеві бюджети Запорізької області отримали вісім мільярдів гривень”

Запорізькі платники податків у 2018 році спрямували до місцевих бюджетів своїх територій 8 мільярдів 192 мільйони гривень (не враховуючи показники великих платників, які перебувають на обліку у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Коментуючи надходження, в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько підкреслив, що у порівнянні з 2017 роком доходи скарбниць регіону зросли на 1 мільярд 65 мільйонів або на 15 відсотків.
Більшу частину бюджетів сформував податок на доходи фізичних осіб – за минулий рік надійшло понад 5 мільярдів ПДФО, що на 863 мільйони або на 21 відсоток перевищує дані попереднього року.
Підприємці, які використовують спрощену систему оподаткування, сплатили 1,2 мільярда гривень єдиного податку. Внесок представників малого і середнього бізнесу перевищив показник 2017 року на 190 мільйонів або на 18,5 відсотка.
Землекористувачі регіону поповнили бюджети на 1,1 мільярда, що на 20 мільйонів більше, ніж у 2017 році. Зокрема, від юридичних осіб надійшло 866,4 мільйона гривень, від фізичних осіб – 223,2 мільйона плати за землю.
Від продажу підакцизних товарів бюджети отримали 182 мільйони гривень акцизного податку, за використання природних ресурсів – 188 мільйонів гривень рентної плати, за забруднення навколишнього середовища підприємства перерахували майже 161 мільйон гривень екологічного податку.
Головне управління ДФС у Запорізькій області