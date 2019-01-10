Володимир Буряк доручив приділити особливу увагу очищенню та посипці тротуарів

Володимир Буряк доручив приділити особливу увагу очищенню та посипці тротуарів

Комунальні підприємства, керуючі компанії повинні приділити особливу увагу прибиранню тротуарів від снігу, обробці їх антиожеледними матеріалами в період погіршення погодних умов. Таке завдання поставив сьогодні міський голова Володимир Буряк.

Сьогодні в другій половині дня в Запоріжжі очікується погіршення погоди, сніг, який зміниться дощем. Результат такої погоди – ожеледиця. Роботу комунальних служб за несприятливих погодних умов обговорили в ході наради, яку провів міський голова Володимир Буряк.
Міський голова зазначив, що необхідно більше уваги приділити прибиранню тротуарів, посипці їх антиожеледними матеріалами.
– Найголовніше питання по тротуарах. Не можна допустити, щоб вони перетворилися на ковзанку. Прошу всі профільні комунальні підприємства, керуючі компанії бути готовими до погіршення погодних умов, – зазначив Володимир Буряк.
Міський голова нагадав, що до прибирання доріг у період снігопадів традиційно виникає менше питань, ніж до тротуарів. Не можна допустити повторення подібної ситуації. Також увагу приділять внутрішньоквартальним дорогам, виходам з під’їздів. Необхідно розчистити і під’їзди до контейнерних майданчиків, щоб не виникло проблем з вивезенням сміття.

Суспільство