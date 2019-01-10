Володимир Буряк доручив приділити особливу увагу очищенню та посипці тротуарів

Комунальні підприємства, керуючі компанії повинні приділити особливу увагу прибиранню тротуарів від снігу, обробці їх антиожеледними матеріалами в період погіршення погодних умов. Таке завдання поставив сьогодні міський голова Володимир Буряк.
Сьогодні в другій половині дня в Запоріжжі очікується погіршення погоди, сніг, який зміниться дощем. Результат такої погоди – ожеледиця. Роботу комунальних служб за несприятливих погодних умов обговорили в ході наради, яку провів міський голова Володимир Буряк.
Міський голова зазначив, що необхідно більше уваги приділити прибиранню тротуарів, посипці їх антиожеледними матеріалами.
– Найголовніше питання по тротуарах. Не можна допустити, щоб вони перетворилися на ковзанку. Прошу всі профільні комунальні підприємства, керуючі компанії бути готовими до погіршення погодних умов, – зазначив Володимир Буряк.
Міський голова нагадав, що до прибирання доріг у період снігопадів традиційно виникає менше питань, ніж до тротуарів. Не можна допустити повторення подібної ситуації. Також увагу приділять внутрішньоквартальним дорогам, виходам з під’їздів. Необхідно розчистити і під’їзди до контейнерних майданчиків, щоб не виникло проблем з вивезенням сміття.