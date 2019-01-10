Володимир Буряк: «У 2019 році ми розпочнемо реконструкцію площі Запорізької»

Реконструкція площі Запорізької розпочнеться вже цього року. Проект розбитий на п’ять етапів та розрахований на кілька років. Плани реконструкції площі обговорили під час виїзної наради, яку провів сьогодні міський голова Володимир Буряк. Реконструкція не обмежиться «косметичними» змінами. Тут не лише замінять покриття, а і встановлять сучасне освітлення, прокладуть систему поливу зелених зон, збудують нові сходи та виконають комплекс інших робіт.
Вже багато років площа Запорізька перебуває у досить незадовільному стані. Це при тому, що вона фактично знаходиться у самому центрі міста. Поруч щоденно проходить велика кількість транспорту, у тому числі транзитного. До того ж через прекрасний вид на «Дніпрогес», острів Хортицю та річку Дніпро це місце користується традиційною популярністю серед запоріжців та гостей міста.
Питання реконструкції площі Запорізької піднімалося постійно, але з мертвої точки воно зрушило лише у 2017 році. Саме тоді за дорученням міського голови Володимира Буряка розпочалася розробка проекту реконструкції. Після цього було прийняте принципове рішення про початок реконструкції площі у 2019 році. Міський голова поставив завдання профільним службам підготувати бюджетний запит та передбачити фінансування першого етапу реконструкції у бюджеті міста на 2019 рік, що і було зроблено.
– Початок реконструкції площі Запорізької запланований у бюджеті на 2019 рік. Виділені кошти в обсязі близько 22 мільйонів гривень. Зрозуміло, що цього не вистачить для всього обсягу реконструкції. На даний момент завершується коригування проекту. Відкоригований проект плануємо отримати у лютому. Необхідно буде пройти експертизу та інші погодження. Впевнений, що цього року ми зможемо розпочати реконструкцію, – відзначив Володимир Буряк.
Відзначимо, необхідність коригування проекту пов’язана зі зміною будівельних норм, які нещодавно вступили у силу, підвищенням рівня заробітної плати працівників та подорожчанням матеріалів.
Перша черга реконструкції, яка розпочнеться цього року, передбачає обладнання системи поливу, заміну зовнішнього освітлення, прокладення мереж електропостачання до насосної станції з підключенням системи автоматичного поливу і т.д.
– У першу чергу буде виконано водопідведення для забезпечення постійного поливу зелених насаджень. Планується підключити його до розташованої поряд насосної станції. Встановимо сучасне енергозберігаюче освітлення. Зрозуміло, що будуть розриття на площі під час виконання робіт. Як кажуть, доведеться трохи потерпіти. Однак ці роботи необхідно виконати, щоб не повертатися до питання комунікацій вже через кілька років, – сказав Володимир Буряк.
У подальшому тут замінять усе покриття та доріжки парку, збудують додаткові сходи та відремонтують вже існуючі, передбачать і пандуси для людей з інвалідністю. Планується укласти бруківку світло-сірого кольору «Старе місто». Також використають і спеціальну плитку, яка світитиметься вночі. Не забудуть і про місця для паркування транспорту, щоб екскурсанти та ті, хто відвідує площу, могли припаркувати автомобілі, туристичні автобуси.
Буде виконано благоустрій зеленої зони та клумб, відновлять лавочки, урни, встановлять туалети. Також передбачене встановлення системи відеоспостереження згідно міської програми «Безпечне місто». Демонтують і постамент пам’ятника.
Все це дозволить перетворити площу Запорізьку на сучасну зону відпочинку для запоріжців та гостей міста.
Міський голова прокоментував плани реконструкції на своїй публічній сторінці у соціальній мережі “Фейсбук”