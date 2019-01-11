Ніжні і непереможні

На конкурс «Поспішай творити добро»
Вийшов у світ художній календар, присвячений жінкам-військовослужбовицям 55-ї артбригади “Запорізька Січ”.
– Ідея навіяна пережитими емоціями під час зйомок чотирьох пань у камуфляжі на конкурс краси “Mis Militari fentesi”. Захотілося показати красу української жінки, її суть і енергетику як берегині домашнього вогнища, ніжність і ліричність, і водночас підкреслити те, що коли в країну приходить небезпека, вона стає мужнім воїном і захисницею, – розказала авторка проекту, головний його ідеолог і художній керівник – лідерка волонтерської команди «Запорізькі вареники ZP» Надія Мороз.
За втілення взялися Запорізький відділ Союзу українок (керівник: Оксана Яценко) та Волонтерські вареники ZP (керівник: Надія Мороз) та фотограф і репортер газети «Индустриальное Запорожье» Олександр Прилепа.
У календарі використані вірші запорізької поетеси, члена Національної Спілки письменників України, Вікторії Сироватко. Вони стали окрасою видання та доповнюють його емоційний вплив.
– Ворог веде проти нас не тільки війну на фронті зброєю, він ще й воює інформаційно. Цей календар – частина нашої інформаційної складової у боротьбі з загарбником. Ми ніжні, милі, мудрі, спокійні і виважені. Та коли треба робити вибір, коли небезпека прийшла в твій дім – ми сміливі, відважні, вперті і незламні. І таких нас не перемогти ніяким ворогам світу. Тому й така назва, її автор- запорізький журналіст і волонтер Костянтин Мороз, – розповіла пані Надія. – Бо сила наша в нашій правічній вольнолюбній ментальності, у вічному прагненні до свободи і незалежності.
Всі героїні календаря знають про війну не з чужих слів, вони відчули її на власному досвіді і участі. Тим цінніший цей витвір, а це й справді не просто календар, це мистецький посил, культурний продукт, бойовий проект.
Календар надруковано за підтримки Запорізької державної обласної адміністрації та Фонду сприяння оборони Запорізької області. Особлива та щира подяка Костянтину Брилю та Катерині Акулі. А також доземний уклін Олені Кривошеєвій і Віталію Гусєву за макетування і дизайн та усім-усім учасникам і учасницям.
Календар можна придбати у волонтерів 55-ої артбригади, а на виручені кошти команда «Запорізькі вареники ZP» організує ще чимало добрих справ для наших захисників.
«Конкурс журналістських матеріалів «Поспішай творити добро» ініційований «Благодійним фондом Олександра Шевченка» та Українським журналістським фондом».