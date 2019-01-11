Нові підходи у лікуванні серцево-судинних захворювань опанували запорізькі медики

Валерія Юстинюк
На конкурс «Поспішай творити добро»
Медицина – це галузь, яка потребує постійного навчання, зважаючи на те, що з’являються все нові й нові методи лікування. Тому на основі реальних клінічних випадків сімейні лікарі вчилися надавати допомогу хворим за міжнародними рекомендаціями, але з урахуванням особливостей української медицини, в рамках науково-практичної конференції, яка нещодавно проходила в Запорізькому медичному університеті.Захід відбувся підтримкою громадської організації «Асоціація серцево-судинної допомоги сімейної медицини», українського Ротарі Клубу «Київ-Столиця» та Департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА. Організували майстер-класи відомі фахівці Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика( м. Київ). Спільно з ними понад 100 медиків, які з’їхалися з усієї області, розбирали клінічні випадки, зокрема в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію, сердечну недостатність, цукровий діабет, бронхо-обструктивні захворювання та ГРВІ. Важливе місце посідала проблема вакцинації від поліомієліту та грипу.
– Серед найпоширеніших хвороб, із якими сьогодні звертаються до сімейних лікарів пацієнти, є ішемічна хвороба серця та артеріальна гіпертензія, – говорить керівник проекту «Доказова медицина в реформі сімейної медицини України 2018\2019» – заслужений лікар України, завідувачка кафедри кардіології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика( м. Київ) , професор, доктор медичних наук Марина Долженко. – На жаль, для таких хворих характерні невідкладні стани, наприклад, порушення ритму серця, під час яких лікар повинен миттєво відреагувати, надавши кваліфіковану медичну допомогу. Крім того, лікарям слід зважати на те, що більшість пацієнтів мають кілька хронічних недуг одночасно. Так, артеріальна гіпертензія може супроводжуватися захворюваннями нирок, легень, шлунково-кишкового тракту. Тож наша кафедра проводить для сімейних лікарів безкоштовні майстер-класи по всій Україні за участю таких спеціалістів, як пульмонологи, нефрологи, ендокринологи, які навчають, як лікувати ту чи іншу недугу в поєднанні з серцево-судинними захворюваннями. Ми переконані, що заходи, які проходять у формі інтерактивного спілкування в малих групах з вивченням та демонстрацією нових методів діагностики та підходів у лікуванні, підвищують рівень кваліфікації сімейних лікарів та сприяють виведенню медичної галузі на абсолютно новий рівень.
Учасники навчань, які були розподілені на кілька груп, разом із спікерами вивчали історію хвороби конкретного пацієнта, зокрема скарги хворого, медичні дослідження, що були проведені, й спільно визначали діагноз та призначали відповідне лікування, враховуючи міжнародні рекомендації.
«Конкурс журналістських матеріалів «Поспішай творити добро» ініційований «Благодійним фондом Олександра Шевченка» та Українським журналістським фондом».
Нові підходи у лікуванні серцево-судинних захворювань опанували запорізькі медики
Валерія Юстинюк