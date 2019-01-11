Олексій Мужев: «Митні платежі на Запоріжжі склали майже 8,5 мільярда гривень»

Запорізькі суб’єкти господарювання за 2018 рік сплатили 8 мільярдів 479 мільйонів гривень митних платежів, що на 2 мільярди 450 мільйонів або майже на 41 відсоток більше, ніж за 2017 рік. Рівень планових надходжень перевищено на 18 відсотків. Про це повідомив начальник Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев.
Тільки у грудні минулого року до державного бюджету перераховано 765,6 мільйона.
81,4 відсотка митних платежів припадає на надходження, що стягуються при ввезенні на митну територію України товарів для виробництва у промислових галузях, суб’єкти невиробничих галузей забезпечують 18,6 відсотка.
Основним джерелом наповнення бюджету у 2018 році стали операції з розмитнення машин, устаткування та транспорту – 35 відсотків від загальної суми митних платежів, паливно-енергетичних товарів – 30 відсотків, металів та виробів з них – 11 відсотків, продовольчої та продукції сільського господарства – 7 відсотків, мінеральних продуктів та товарів хімічної промисловості – по 6 відсотків.
Запорізька митниця ДФС