Попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності (НМЯ І)

11 січня у місті Запоріжжя, на території Запорізької області та по Азовському морю очікуються пориви південного вітру 15-20 м/с, вночі значні опади переважно у вигляді дощу, на дорогах зберігатиметься ожеледиця, висота хвиль на Азовському морі 13-15дм (І рівень небезпечності, жовтий)
Прогноз погоди на 11 січня 2019 року
по Запорізькій області
Хмарно, вночі значні опади переважно у вигляді дощу, вдень дощ, ожеледиця, вітер південний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 0-5° тепла.
по місту Запоріжжя
Хмарно, вночі значні опади переважно у вигляді дощу, вдень дощ, ожеледиця, вітер південний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.
Прогноз погоди по Запорізькій області
12.01.2019 Хмарно, вночі місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів, місцями ожеледиця, вітер західний 7-12 м/с, температура повітря вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.
13.01.2019 Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, місцями ожеледиця, вітер західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.
Прогноз складений о 13.00 год. 10.01.2019р.
За даними Українського Гідрометцентру
прогноз погоди по Запорізькій області
14.01.2019 Хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень невеликі опади, вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень місцями 15-20 м/с, температура повітря вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла.
15.01.2019 Хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, вітер південно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.
Начальник центру І. Г. Черник