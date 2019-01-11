Ринок праці Запорізької області

Станом на 11 січня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 22,6 тис. осіб, з них 17,5 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 11 січня 2019 року – 888 одиниць (у м. Запоріжжі – 520 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 25 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 8 безробітних).
З початку січня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 176 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 49 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 233-64-92, 236-35-32.